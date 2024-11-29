28 ноября все атомные электростанции Украины сократили выработку электроэнергии после массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру страны, заявили в украинском Минэнерго.

Министр энергетики страны Герман Галущенко уточнил, что в утренние часы 28 ноября Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины, запустив более 180 ракет и дронов. В результате повреждений в энергетической системе были введены аварийные отключения света в нескольких регионах. Потеря двух третей энергетических мощностей в Украине делает систему еще более уязвимой к отключениям, особенно зимой, когда потребление энергии растет.

Как сообщил глава Международного атомного агентства (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, это уже второй случай за две недели, когда Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС — три крупнейшие станции Украины — были вынуждены снизить мощности из-за угроз безопасности.

По словам Гросси, инфраструктура Украины остается крайне уязвимой, что ставит ядерную безопасность под серьезный риск — причем под угрозой не только украинская территория, но и вся территория Европы. Хотя сами реакторы не пострадали, один из блоков Ровенской АЭС был отключен от сети, а Хмельницкая станция потеряла подключение к двум линиям электропередачи в результате атак беспилотников.

Международные эксперты предупреждают, что повреждение энергетической системы увеличивает риск отключения реакторов от внешнего энергоснабжения — это может привести к катастрофе, превышающей масштабы Чернобыля и Фукусимы вместе взятых.

Особую тревогу вызывает и ситуация на Запорожской АЭС — с весны 2022 года станция находится под контролем российских войск. Сотрудники объекта, по данным ООН, подвергаются запугиваниям, произвольным задержаниям и пыткам.

ООН заявила, что удары по объектам энергетики, особенно зимой, расцениваются как вопиющее нарушение международного гуманитарного права. В Минобороны России в ответ заявили, что бьют исключительно по военным объектам Украины.