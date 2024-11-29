В ходе самой серьезной эскалации сирийского конфликта за последние четыре года оппозиционные силы из Идлиба продвинулись к Алеппо — второму крупнейшему городу Сирии. По состоянию на утро 29 ноября силы оппозиции находились всего в 1 км от внешних границ Алеппо, усиливая давление на режима Башара Асада.

За последние 48 часов оппозиционные группы, включая «‎Хаят Тахрир Аш-Шам‎» (ХТШ), захватили 56 деревень в провинциях Алеппо и Идлиб, освободив 400 квадратных километров территории.

Эти успехи включают захват тяжелого вооружения, военной техники и складов, а также пленение десятков солдат режима Асада. Бои сейчас сосредоточены на западной окраине Алеппо, включая район Нового Алеппо. Мирные жители этого микрорайона, одного из самых богатых в Сирии, начали в спешке эвакуироваться в другие районы города.

Неожиданное нападение в среду знаменует собой первое значительное столкновение между сирийской оппозицией и режимом с марта 2020 года.

Сирийские государственные СМИ при этом намеренно умалчивают о столкновениях. Некоторые проправительственные издания лишь вскользь упомянули о боях в районе Алеппо, не сообщая подробностей о продвижении оппозиционных сил.

В конфликт активно вмешалась Россия. Российские войска на базе Хмеймим ударили по районам Дарат Изза и Этариб в западной части Алеппо. Атаки унесли жизни 12 мирных жителей, еще 30 ранены, включая семерых детей. Неизвестно, насколько активно российские военные продолжат поддерживать войска Асада, учитывая, что все внимание Москвы сейчас сосредоточено на конфликте с Украиной. У России и без того острая нехватка боеприпасов и солдат, чтобы посылать дополнительные снаряды или войска в Сирию.

ХТШ на этом фоне открыл новые фронты в Восточном Идлибе, освободив пять деревень, удерживаемых режимом, в районе Саракиба. Группа заявила о контроле над значительной территорией, включая стратегически важные позиции рядом с центром Алеппо.

В ответ войска режима Асада запустили ракеты, нацеленные как на районы, контролируемые оппозицией, так и на гражданскую инфраструктуру. .

Сирийская гражданская война, начавшаяся в 2011 году, пока по-прежнему далека от завершения. Конфликт начался с мирных протестов и требования демократических реформ — режим Асада начал жестоко подавлять все попытки мирного протеста. В конфликт оказались вовлечены региональные и мировые державы. Более 6,8 млн людей остались без крова и стали внутренне перемещенными лицами, еще 5,4 млн были вынуждены бежать в соседние страны.