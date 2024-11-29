ПОЛИТИКА
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РКК устраивает беспорядки в Лондоне
Сторонники запрещенной в Великобритании террористической организации РКК второй день подряд устраивают беспорядки в Лондоне после ареста семи человек, подозреваемых в связях с группировкой
РКК устраивает беспорядки в Лондоне
Марш, организованный последователями группировки в Лондоне / Фото: AA
29 ноября 2024 г.

Сторонники запрещенной в Великобритании террористической организации РКК второй день подряд вступают в столкновения с полицией на улицах Лондона. Беспорядки начались после ареста семи человек, подозреваемых в террористической деятельности, связанной с РКК.

Марш, организованный последователями группировки, начался у вокзала Тернпайк-Лейн и завершился у офиса «Общественного центра» в районе Харинги, где ранее полиция провела обыски. Во время шествия участники выкрикивали лозунги против Великобритании и Турции. Попытка полиции выставить кордон у здания привела к столкновениям.

По данным официальных источников, британская полиция расследует финансирование терроризма, отмывание денег и вербовку боевиков для РКК. Турецкие власти регулярно передают британским коллегам информацию о деятельности группировки, что стало основой для недавнего рейда.

Особое внимание привлекла ассоциация, расположенная в Харинги, которую власти закрыли на две недели. Этот шаг, по мнению экспертов, вызвал панику среди сторонников РКК в Великобритании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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