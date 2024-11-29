Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в День международной солидарности с палестинским народом выступил с заявлением, где подчеркнул трагедию, продолжающуюся на оккупированных палестинских территориях.

Алтун отметил, что с 1947 года, когда началась израильская оккупация, палестинский народ сталкивается с насилием, массовыми убийствами и разрушениями. По его словам, уже более 420 дней Израиль ведет геноцид против палестинцев.

«Этот геноцид можно остановить только через глобальный «союз человечества». Однажды Палестина обязательно станет свободной», — заявил Алтун.

В своей публикации в социальных сетях он также представил видеоматериалы, где показаны масштабы израильской агрессии, разрушения и страдания палестинского народа.

Фахреттин Алтун призвал международное сообщество к солидарности и решительным действиям, чтобы остановить преступления против Палестины и вернуть свободу угнетенным.