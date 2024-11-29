Полиция Нью-Йорка 28 ноября задержала пропалестинских протестующих, призывающих к перемирию в Газе. Демонстранты развернули транспаранты с призывами к миру во время ежегодного парада в честь американского Дня благодарения в Нью-Йорке.

Группа протестующих вышла на маршрут парада на 55-й улице и временно заблокировала гигантский шар «Рональд Макдональд» — одну из знаковых фигур парада. Протестующие, держа в руках флаги Палестины, хотели привлечь внимание к продолжающемуся конфликту в Газе, который унес жизни как минимум 44 тыс. палестинцев, многие из которых — женщины и дети.

Демонстранты развернули баннер с надписью «Не празднуйте геноцид! Эмбарго на оружие сейчас. Свободу Палестине!» и сели на мокрый асфальт в знак протеста.

Компания «Макдоналдс», чей шар обступили протестующие, стала объектом бойкота во всем мире. Причиной стало то, что местная франшиза в Израиле объявила, что будет раздавать бесплатные обеды израильским военным. Однако глобальное руководство компании дистанцировалось от этой инициативы, заявив, что решение было принято местной франшизой. Несмотря на это, практически все страны Ближнего Востока объявили бойкот сети фастфуда.

Протест в Нью-Йорке продержался недолго: полиция разогнала демонстрантов за 4-5 минут, арестовав 21 человека.

В прошлом году подобный протест также привел к задержанию 34 человек, в том числе нескольких протестующих, которые надели белые комбинезоны, покрытые искусственной кровью.

Протестующие в этом году повторили требования, выдвинутые год назад: США должны прекратить поставки оружия Израилю. Согласно сообщениям СМИ, администрация Байдена хочет одобрить сделку на поставку Тель-Авиву оружия на сумму $680 млн.

Несмотря на протест, парад продолжился в обычном режиме: жители Нью-Йорка предпочли не замечать страдания палестинцев.

Аналогично полиция города в апреле и мае разогнала самые крупные пропалестинские протесты в кампусе Колумбийского университета.