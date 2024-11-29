Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена, в котором он жестко осудил недавнюю атаку России на украинские города, назвав ее «возмутительной». Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в ее борьбе.

Ранее украинские власти сообщили о запуске Россией около 200 ракет и беспилотников, которые нанесли удары по городам и энергетической инфраструктуре Украины. В результате значительная часть населения в нескольких регионах, включая Киевскую, Одесскую и Львовскую области, осталась без света.

Байден напомнил, что США поставляют Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, включая сотни ракет ПВО. По его словам, усилия Белого дома и союзников направлены на укрепление украинской энергосистемы перед зимними холодами.

«Соединенные Штаты вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу», — заявил президент.

На фоне атак Reuters сообщил, что администрация Байдена готовит новый пакет вооружений для Киева на сумму 725 млн долларов. Пакет включает дроны, противопехотные мины, «Стингеры» и боеприпасы для HIMARS.

Белый дом пока официально не подтвердил эту информацию, но источники агентства ожидают, что Конгресс получит уведомление о помощи уже на следующей неделе.