На открытии восьмого форума TRT World в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с программной речью о кризисе мирового порядка и ситуации в Газе.

По словам турецкого лидера, мир переживает глубокий кризис совести и лидерства. «Человечество переживает переломный этап. Происходят события, которые повлияют не только на ближайшие 5-10 лет, но и на будущее наших внуков», — заявил Эрдоган.

Особое внимание президент уделил необходимости реформирования ООН: «ООН требует срочного реформирования. Пять постоянных членов, пятнадцать непостоянных... Это неприемлемо. Подобная система не способна обеспечить эффективное глобальное управление <...> Судьба 194 стран не может зависеть от прихоти одной из них».

Говоря о ситуации в Газе, Эрдоган привел печальную статистику в эксклаве: по его данным, около 50 тыс. палестинцев погибли в результате израильских атак, 70% из них - женщины и дети. Более 100 тыс. получили ранения, погибли 189 журналистов.

Турецкий лидер приветствовал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны Галанта. Он также выразил надежду на то, что недавно достигнутое перемирие между Израилем и Ливаном станет постоянным.

«Мы готовы не только приложить все усилия, но и пожертвовать всем ради прекращения геноцида в Газе и открытия пути к прочному миру», — заявил Эрдоган.

В форуме принимают участие представители более 30 стран - политики, академики, журналисты, представители гражданского общества и бизнеса. Основная тема форума в этом году – «Мир на переломном этапе: управление кризисами и трансформацией».