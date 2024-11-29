ПОЛИТИКА
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Доктор Таня аль-Хадж расплакалась в ООН
Доктор Таня аль-Хадж не смогла сдержать эмоций во время сессии ООН, рассказывая о катастрофической ситуации в сфере здравоохранения в Газе. По ее словам, более 1 000 медработников были убиты, сотни находятся в израильском плену, по меньшей мере четверо умерли в заключении, и их тела до сих пор удерживаются Израилем. Доктор Таня аль-Хадж — американо-иорданский педиатр, неоднократно посещавшая Газу с октября 2023 года.
Доктор Таня аль-Хадж расплакалась в ООН / Others
29 ноября 2024 г.
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