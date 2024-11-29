Социалистическая партия Республики Молдова (ПСРМ) выступила с инициативой отправить правительство премьер-министра Дорина Речана в отставку, обвинив кабмин в неспособности справиться с энергетическим кризисом.

В своем заявлении социалисты подчеркнули, что политика правительства якобы привела к резкому росту тарифов на энергоресурсы, что спровоцировало инфляцию и повышение стоимости товаров и услуг.

В ПСРМ заявили, что уже подготовили необходимые документы для инициирования процедуры отставки кабмина. Партия также настаивает на проведении досрочных выборов парламента.

Для отставки правительства требуется минимум 51 голос в парламенте, однако в настоящий момент социалисты и их союзники не располагают достаточной поддержкой для реализации своих планов, имея лишь 27 мандатов из 101.

Премьер-министр Дорин Речан в ответ заверил, что власти намерены усилить меры социальной поддержки, включая уже запланированные компенсации и дополнительные инициативы для помощи населению.

Ранее в начале месяца ПСРМ заявляла, что не признает результаты голосования во втором туре президентских выборов, проведенного на зарубежных избирательных участках.

Социалисты назвали Санду «президентом диаспоры», подчеркнув свою позицию о том, что голоса из-за границы якобы не должны учитываться в итоговых результатах.

По окончательным данным, Санду одержала победу с 55,35 % голосов, опередив своего соперника, бывшего генпрокурора Александра Стояногло, набравшего 44,65 %.