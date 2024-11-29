Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новые правила налогообложения для операций с криптовалютами и их добычи. Закон, направленный на регулирование криптоиндустрии, вносит поправки в Налоговый кодекс и признает цифровую валюту имуществом.

Согласно новому закону, майнинг и продажа криптовалют освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС). Однако майнинговые компании обязаны зарегистрироваться в местных органах власти, а за нарушение этого требования предусмотрен штраф в размере 40 тыс. рублей (около $380).

Торговля криптовалютами теперь будет облагаться подоходным налогом: для доходов до 2,4 млн рублей (около $22 тыс.) ставка составит 13%, а для доходов свыше этой суммы — 15%. Юридические лица, занимающиеся криптовалютой, будут платить стандартный корпоративный налог в размере 25% — начиная со следующего года.

Большинство положений закона вступают в силу немедленно, за исключением некоторых, для которых предусмотрена отсрочка. По прогнозам, РФ, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере криптомайнинга, рассчитывает ежегодно получать до 200 млрд рублей (порядка $2 млрд) от налогообложения этой отрасли.

В рамках нового регулирования Федеральная налоговая служба запустила базу данных крупных майнеров, лицензированных правительством, что стало возможным благодаря другому закону, подписанному Путиным в августе.

Еще один закон позволяет Центральному банку России начать пилотный проект по использованию криптовалют для трансграничных платежей. Этот шаг рассматривается как попытка обойти международные санкции, так как криптовалютные операции отследить сложнее.