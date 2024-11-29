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Бюджет РФ заработает на криптовалютах
В России принят закон о налогообложении криптовалют — это затронет майнинг и торговлю
Бюджет РФ заработает на криптовалютах
По прогнозам, Россия рассчитывает ежегодно получать до $2 млрд от налогообложения криптовалютной отрасли / Фото: Reuters / Others
29 ноября 2024 г.

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новые правила налогообложения для операций с криптовалютами и их добычи. Закон, направленный на регулирование криптоиндустрии, вносит поправки в Налоговый кодекс и признает цифровую валюту имуществом.

Согласно новому закону, майнинг и продажа криптовалют освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС). Однако майнинговые компании обязаны зарегистрироваться в местных органах власти, а за нарушение этого требования предусмотрен штраф в размере 40 тыс. рублей (около $380).

Торговля криптовалютами теперь будет облагаться подоходным налогом: для доходов до 2,4 млн рублей (около $22 тыс.) ставка составит 13%, а для доходов свыше этой суммы — 15%. Юридические лица, занимающиеся криптовалютой, будут платить стандартный корпоративный налог в размере 25% — начиная со следующего года.

Большинство положений закона вступают в силу немедленно, за исключением некоторых, для которых предусмотрена отсрочка. По прогнозам, РФ, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере криптомайнинга, рассчитывает ежегодно получать до 200 млрд рублей (порядка $2 млрд) от налогообложения этой отрасли.

В рамках нового регулирования Федеральная налоговая служба запустила базу данных крупных майнеров, лицензированных правительством, что стало возможным благодаря другому закону, подписанному Путиным в августе.

Еще один закон позволяет Центральному банку России начать пилотный проект по использованию криптовалют для трансграничных платежей. Этот шаг рассматривается как попытка обойти международные санкции, так как криптовалютные операции отследить сложнее.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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