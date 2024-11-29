Спор журналиста и защитника Израиля на шоу Пирса Моргана

«Отвратительно, когда такие люди, как вы, используют антисемитизм, чтобы оправдать геноцид в Газе». Дискуссия на шоу Piers Morgan Uncensored разгорелась до предела, когда журналист Мэтт Кеннард заявил, что война в Газе — «самый документированный геноцид в истории». Это заявление вызвало бурную реакцию еврейского адвоката и ярого защитника Израиля Алана Дершовица, который сравнил это утверждение с Холокостом. #Палестина #Израиль #Газа #Геноцид #Холокост #PiersMorgan #СвободаСлова #ВойнаВГазе #ПраваЧеловека #Антисемитизм