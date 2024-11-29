Конституционный суд Румынии в пятницу отложил решение о признании результатов первого тура президентских выборов до 2 декабря. Это произошло после неожиданного исхода голосования, который вызвал подозрения во вмешательстве в избирательную кампанию.

Суд объявит свое решение на следующий день после парламентских выборов, назначенных на воскресенье. Между тем, пересчет всех 9,46 млн бюллетеней, поданных в первом туре, уже начался. Также рассматривается запрос одного из проигравших консервативных кандидатов об аннулировании результатов голосования.

На прошедшем в воскресенье первом туре неожиданно победил независимый кандидат — 62-летний Кэлин Джорджеску — обеспечив себе участие во втором туре, который предварительно запланирован на 8 декабря. Эксперты считают, что его победа может радикально изменить политический ландшафт страны.

Джорджеску набрал 22,95% голосов, а действующий премьер-министр, лидер Социал-демократической партии и считавшийся фаворитом этих выборов Марчел Чолаку — чуть более 20 %.

Несмотря на обвинения в «ультраправости», карьера спорного кандидата изобилует участием в проектах, связанных с экологией и устойчивым развитием, что традиционно характерно скорее для левых и крайне левых политиков. Джорджеску ранее возглавлял Румынский национальный центр устойчивого развития, до этого — был представителем Румынии в национальном комитете программы ООН по окружающей среде. В 2013-2015 он руководил Европейским исследовательским центом Римского клуба.

Власти Румынии заявляют о наличии доказательств вмешательства «враждебных акторов» в избирательную кампанию.

Политическая неопределенность, вызванная спором вокруг президентских выборов, совпала с подготовкой к парламентским выборам.

Итоги выборов, как президентских, так и парламентских, могут оказать значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Румынии, в том числе на ее отношения с ЕС и НАТО, считают некоторые аналитики.