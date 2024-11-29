Эрдоган: судьба 200 стран мира не может быть в руках пяти постоянных членов Совбеза ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на форуме TRT World в Стамбуле, призвал к кардинальной реформе Организации Объединенных Наций. Глава государства подчеркнул, что судьба почти 200 стран мира не может быть в руках только лишь пяти постоянных членов Совета Безопасности. #Эрдоган #ООН #СовбезООН #МироваяПолитика #РеформаООН #Турция #СоветБезопасности #TRTWorld #Геополитика #РеформаООН #trtнарусском