Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился с письмом к коллегам по НАТО с призывом официально пригласить Киев в Североатлантический альянс на встрече в Брюсселе, которая состоится 3–4 декабря.

Об этом сообщает агентство Reuters, в распоряжение которого попал текст письма Сибиги. В нем дипломат объясняет, что подобный шаг станет ключевой частью «плана победы» Украины, ранее представленного президентом Владимиром Зеленским.

«Приглашение не должно восприниматься как эскалация», — написал Сибига. По его словам, это станет сигналом России, что одна из ее основных целей — не допустить вступления Украины в НАТО — потерпела крах.

«С ясным пониманием, что членство Украины в НАТО неизбежно, РФ утратит один из главных аргументов для продолжения этой несправедливой войны», — заявил глава украинского МИД.

Украина признает, что полноценное вступление в альянс невозможно до завершения войны, однако настаивает, что приглашение именно сейчас будет иметь важное символическое значение.

Тем не менее, среди членов НАТО нет единогласия по поводу такого шага. Принятие решения требует согласия всех 32 государств-участников, и, по словам дипломатов, значительного прогресса в этой области пока не достигнуто.

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина признала, что консенсус внутри альянса «еще не достигнут», но подчеркнула, что обращение Киева направлено на подачу «сильного политического сигнала».

«Мы дали понять союзникам, что приглашение остается на повестке, несмотря на манипуляции и спекуляции вокруг этого вопроса», — отметила Стефанишина.

Сибига в письме подчеркнул, что шаг НАТО станет ответом на «постоянную эскалацию со стороны России, которая использует Украину как полигон для испытания новых видов оружия и привлекает в конфликт десятки тысяч северокорейских солдат».

Позиция НАТО, согласно заявлениям альянса, остается неизменной: Украина будет членом, и ее путь к этому статусу считается «необратимым». Однако формальное приглашение и четкие временные рамки пока не обозначены, и многие члены альянса ожидают сигналов от новой администрации США, возглавляемой избранным президентом Дональдом Трампом.