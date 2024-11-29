В нескольких городах Грузии, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Зугдиди, продолжаются масштабные протесты, вызванные решением властей отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. В столице демонстранты собрались на главной улице города — проспекте Руставели, заняв площадь перед парламентом задолго до наступления вечера.

Как сообщает телеграм-канал Tbilisi Life, протестующие, опасаясь повторения событий 28 ноября, когда полиция применяла водометы и слезоточивый газ, организовали раздачу средств защиты глаз и дыхательных путей. Вечером перед зданием парламента произошло короткое замыкание, из-за чего на фасаде вспыхнул кабель, а освещение полностью отключилось.

На площади Свободы полиция стянула спецтехнику и водометы. В МВД заявили, что действия протестующих могут повлечь уголовные дела.

Около 22:30 по местному времени, как сообщают «Эхо Кавказа» и Tbilisi Life, полиция уже начала применять водометы против протестующих на улицах 9 апреля и Зубалашвили — перпендикулярных проспекту Руставели и находящихся вблизи здания парламента.

Протесты охватили и другие города. В Батуми и Кутаиси на здания госучреждений вывесили флаги ЕС. К движению присоединились сотрудники министерств, судьи и журналисты. В их заявлениях подчеркивается несоответствие решения властей 78-й статье Конституции, которая обязывает государственные органы содействовать евроинтеграции.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступивший с заявлением о приостановке переговоров с ЕС, а также отказе от грантов, столкнулся с жесткой критикой со стороны президента Саломе Зурабишвили, которая присутствовала на первой протестной акции в четверг, стоя в рядах протестующих лицом к лицу перед спецназом. Она назвала действия правительства «войной против народа» и «разворотом в сторону России».