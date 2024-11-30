Полиция разгоняет водометами участников акции протеста в Тбилиси

В Тбилиси у здания парламента вновь вспыхнули столкновения между полицией и демонстрантами, которые второй день протестуют против решения властей приостановить до конца 2028 года переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Сообщается, что протесты охватили и другие города. В Батуми и Кутаиси на здания госучреждений вывесили флаги ЕС. К движению присоединились сотрудники министерств, судьи и журналисты.