ПОЛИТИКА
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Полиция разгоняет водометами участников акции протеста в Тбилиси
В Тбилиси у здания парламента вновь вспыхнули столкновения между полицией и демонстрантами, которые второй день протестуют против решения властей приостановить до конца 2028 года переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Сообщается, что протесты охватили и другие города. В Батуми и Кутаиси на здания госучреждений вывесили флаги ЕС. К движению присоединились сотрудники министерств, судьи и журналисты.
вями / Others
30 ноября 2024 г.
Истории
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