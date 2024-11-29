Украина рассмотрит прекращение огня с РФ при условии вступления в НАТО, сказал Владимир Зеленский. Подобное заявление от украинских властей звучит впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский подчеркнул, что отказываться от временно утраченных территорий страна не намерена, отметив, что Североатлантический альянс должен принять Украину в ее исконных границах, включая аннексированный Крым. Возврат оккупированных регионов, по его словам, возможен на последующих этапах путем дипломатических переговоров.

По мнению президента, вступление в НАТО станет гарантом того, что Владимир Путин больше не сможет начать новую агрессию. В противном случае, если конфликт будет просто заморожен без гарантий безопасности, есть риск его возобновления в будущем, считает Зеленский. Он также заявил, что такой шаг требует срочной реализации.

Присоединение к НАТО — ключевой пункт «плана победы», который Зеленский представил в октябре. При этом на Западе обсуждается так называемый «немецкий сценарий» (с отсылкой к прецеденту вступления в альянс Германии без ее восточной части — ГДР, находившейся в сфере влияния СССР) предусматривающий членство Украины в НАТО без территорий, находящихся под контролем России.

Этот сценарий публично упоминал бывший генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Он подчеркивал, что при наличии политической воли можно найти решение, например, определить границу, к которой будет применяться статья 5 Устава НАТО о коллективной защите. Эта линия не обязательно должна совпадать с международно признанными границами Украины.

Тем не менее, источники Financial Times указывают, что такая идея сталкивается с рядом трудностей. Во-первых, Россия категорически против вступления Украины в НАТО. Во-вторых, остается неясным, готовы ли США и другие страны альянса поддержать этот шаг. В июне Владимир Путин выдвинул собственные условия для переговоров, включая отказ Украины от вступления в военные блоки, а также признание утраты контроля над рядом регионов. Однако Зеленский назвал эти требования неприемлемыми и отказался их обсуждать.

Также в пятницу стало известно, что глава МИД Украины Андрей Сибига направил своим коллегам из стран НАТО письмо с настоятельной просьбой рассмотреть приглашение его страны в альянс в ходе запланированной на первые числа декабря встречи в Брюсселе. Об этом писало агентство Reuters, в распоряжение которого попал документ. Сибига отметил, что хотя это не будет означать скорейшего присоединения Украины к блоку, подобный шаг будет иметь сильное символическое и политическое значение.