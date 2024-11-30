30 ноября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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60 дней тишины: Последний шанс на мир или затишье перед бурей?
🔍 Перемирие между Израилем и Ливаном — это не просто 60 дней тишины. За этим стоят глобальные геополитические интересы, судьбы сотен тысяч беженцев и хрупкий баланс международной дипломатии. Что скрывается за соглашением, поддержанным США и Францией? Какова реальная цена мира на Ближнем Востоке? Мы разберемся в самых горячих вопросах текущей ситуации.
60 дней тишины: Последний шанс на мир или затишье перед бурей? / Others
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