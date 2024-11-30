Вооруженные группировки, противостоящие режиму президента Сирии Башара Асада, взяли под контроль значительную часть центра Алеппо. События развивались стремительно после начала наступления в среду в западных пригородах города.

В пятницу оппозиционные силы вошли в центр города и захватили ключевые районы, включая площадь Садаллах аль-Джабири. Под их контроль перешли стратегически важные объекты: здание губернатора, управление полиции и историческая цитадель Алеппо.

После взятия военного аэропорта Абу-аль-Духур группировки получили доступ к брошенной правительственными войсками военной технике и боеприпасам. В занятых районах введен комендантский час, проводятся проверки безопасности.

К вечеру повстанцы освободили из мест заключения режима десятки узников, среди которых были и политические заключенные.

27-28 ноября повстанцы стремительно продвинулись из западных пригородов Алеппо к центру, взяв под контроль многочисленные районы в сельской местности Идлиба. В пятницу они вошли в центр города и к вечеру взяли под контроль центральные районы.