Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что наращивание вооружений на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе может привести мир «к краю пропасти, на грань ядерной войны».

Выступая на форуме TRT World 2024 в Стамбуле, министр отметил, что глобальная система одновременно сталкивается с тремя традиционными войнами, каждая из которых имеет глобальные последствия, а «Турция находится в самом центре этих конфликтов».

«Стабильность на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, в Восточном Средиземноморье и Черном море является для нас первостепенной целью», — подчеркнул Фидан.

По словам министра, ООН, организация, созданная для «поддержания международного мира и безопасности», не справляется со своей миссией. «Никакой порядок не может быть устойчивым, если он не основан на справедливости», — добавил Фидан.

Глава МИД Турции подчеркнул необходимость реформирования международных институтов в различных сферах, включая политическую, экономическую и правовую.