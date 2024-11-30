Сирийское военное командование впервые официально признало, что вооруженные сирийские группировки, противостоящие режиму Башара Асада, вошли в контролируемый правительством Алеппо в ходе внезапного наступления, начатого на этой неделе.

Военное командование режима заявило о вынужденной передислокации войск из-за значительного числа сил противника и множества направлений фронта». Целью маневра названы «укрепление обороны» и «подготовка контрнаступления».

Наступление оппозиционных сил стало самым серьезным вызовом для президента Башара Асада за последние годы. Стоит отметить, что линии фронта оставались неизменными с 2020 года. По данным военных источников, российская и сирийская авиация ранее нанесли удары по позициям оппозиционных сил в пригороде Алеппо.

За три дня боев, начавшихся 27 ноября, оппозиционные силы также взяли под контроль более 50 населенных пунктов в восточном и юго-восточном Идлибе, ранее отбитых режимом в 2019 году, несмотря на соглашение о «зонах деэскалации».

К вечеру пятницы повстанцы вошли в центральные районы Алеппо. Под их контроль перешли стратегически важные объекты: здание губернатора, управление полиции и историческая цитадель Алеппо.