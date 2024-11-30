ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Сирийский режим признал потерю части Алеппо
Военное командование сириийского режима сообщило о гибели десятков военнослужащих и вынужденной передислокации войск после неожиданного наступления вооруженных группировок на северо-западе страны
Сирийский режим признал потерю части Алеппо
Сирийская оппозиция взяла под контроль центр Алеппо / Фото: AA / Others
30 ноября 2024 г.

Сирийское военное командование впервые официально признало, что вооруженные сирийские группировки, противостоящие режиму Башара Асада, вошли в контролируемый правительством Алеппо в ходе внезапного наступления, начатого на этой неделе.

Военное командование режима заявило о вынужденной передислокации войск из-за значительного числа сил противника и множества направлений фронта». Целью маневра названы «укрепление обороны» и «подготовка контрнаступления».

Наступление оппозиционных сил стало самым серьезным вызовом для президента Башара Асада за последние годы. Стоит отметить, что линии фронта оставались неизменными с 2020 года. По данным военных источников, российская и сирийская авиация ранее нанесли удары по позициям оппозиционных сил в пригороде Алеппо.

За три дня боев, начавшихся 27 ноября, оппозиционные силы также взяли под контроль более 50 населенных пунктов в восточном и юго-восточном Идлибе, ранее отбитых режимом в 2019 году, несмотря на соглашение о «зонах деэскалации».

К вечеру пятницы повстанцы вошли в центральные районы Алеппо. Под их контроль перешли стратегически важные объекты: здание губернатора, управление полиции и историческая цитадель Алеппо.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us