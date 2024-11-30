Трамп готов шантажировать Зеленского ради мира

Новым спецпосланником США по Украине станет Кит Келлог — отставной генерал, известный «прохладным‎»‎ отношением к украинским вопросам. Его мирный план прост: США окажут давление на Украину и Россию, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. Если Киев откажется от разговора с Москвой, то Белый дом прекратит все поставки оружия. Но если от диалога откажется Кремль, то США напротив многократно увеличат военную поддержку Украины. Сработает ли мирный план Келлога и почему его назначения так испугались в Киеве — разбирался TRT на русском. #трамп #зеленский #келлог