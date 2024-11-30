Протесты в Грузии, вызванные отказом властей продолжать переговоры о вступлении страны в Евросоюз, продолжаются уже вторую ночь. В ночь на 30 ноября полиция задержала 107 человек по обвинениям в неподчинении полиции и мелком хулиганстве, сообщили в МВД страны. За два дня протестов задержали более 150 участников акций.

Силовики заявили, что митинг у здания парламента в Тбилиси «превысил нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях». По данным МВД, пострадали 10 сотрудников полиции. Однако число пострадавших среди протестующих остается неизвестным.

Жители Тбилиси, Батуми и Кутаиси второй день подряд выходят на улицы, чтобы выразить несогласие с заявлением премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

Ночью полиция разогнала участников акции с помощью слезоточивого газа и водометов.

В ответ на действия силовиков протестующие возводили баррикады, жгли костры и запускали пиротехнику в сторону полиции. Также они разбили окна в офисе правящей партии «Грузинская мечта» и сорвали ее флаг.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала действия полиции, назвав их «репрессиями в российском стиле».