ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Грузинские протесты не стихают
Вторая ночь протестов в Грузии из-за отказа от евроинтеграции привела к задержанию 107 человек
Грузинские протесты не стихают
Вторая ночь протестов в Грузии / Фото: Reuters
30 ноября 2024 г.

Протесты в Грузии, вызванные отказом властей продолжать переговоры о вступлении страны в Евросоюз, продолжаются уже вторую ночь. В ночь на 30 ноября полиция задержала 107 человек по обвинениям в неподчинении полиции и мелком хулиганстве, сообщили в МВД страны. За два дня протестов задержали более 150 участников акций.

Силовики заявили, что митинг у здания парламента в Тбилиси «превысил нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях». По данным МВД, пострадали 10 сотрудников полиции. Однако число пострадавших среди протестующих остается неизвестным.

Жители Тбилиси, Батуми и Кутаиси второй день подряд выходят на улицы, чтобы выразить несогласие с заявлением премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

Ночью полиция разогнала участников акции с помощью слезоточивого газа и водометов.

В ответ на действия силовиков протестующие возводили баррикады, жгли костры и запускали пиротехнику в сторону полиции. Также они разбили окна в офисе правящей партии «Грузинская мечта» и сорвали ее флаг.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала действия полиции, назвав их «репрессиями в российском стиле».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us