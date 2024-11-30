Силы сирийского режима Башара Асада отступили, оставив террористической организации YPG (сирийское крыло РКК) ряд стратегических объектов в Алеппо, сообщает «Анадолу», ссылаясь на местные источники.

Среди переданных территорий — международный аэропорт Алеппо, стратегически важные населенные пункты Нюббюл и Захра, промышленная зона города, а также районы Тель-Хасыл и Тель-Арн.

Алеппо, крупнейший город Сирии и административный центр самой населенной провинции страны, стал эпицентром новых боев. Отступление сил Асада произошло на фоне быстрого продвижения вооруженных оппозиционных группировок, которые 27 ноября начали атаку на западе провинции Алеппо.

За два дня столкновений оппозиционные силы установили контроль над несколькими районами в сельской местности Идлиба, а 28 ноября вошли в город Алеппо, достигнув центральных районов ближе к вечеру.

Пока остается неясно, что стало причиной передачи стратегических объектов YPG, однако наблюдатели отмечают, что такие действия могут быть связаны с попыткой режима удержаться в других ключевых точках региона.