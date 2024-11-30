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Режим Асада уступает позиции YPG
Силы сирийского режима Башара Асада отступили из ряда стратегических объектов в Алеппо, включая международный аэропорт, передав их террористической организации YPG
Режим Асада уступает позиции YPG
Отступление сил Асада произошло на фоне быстрого продвижения оппозиционных группировок / Фото: Reuters
30 ноября 2024 г.

Силы сирийского режима Башара Асада отступили, оставив террористической организации YPG (сирийское крыло РКК) ряд стратегических объектов в Алеппо, сообщает «Анадолу», ссылаясь на местные источники.

Среди переданных территорий — международный аэропорт Алеппо, стратегически важные населенные пункты Нюббюл и Захра, промышленная зона города, а также районы Тель-Хасыл и Тель-Арн.

Алеппо, крупнейший город Сирии и административный центр самой населенной провинции страны, стал эпицентром новых боев. Отступление сил Асада произошло на фоне быстрого продвижения вооруженных оппозиционных группировок, которые 27 ноября начали атаку на западе провинции Алеппо.

За два дня столкновений оппозиционные силы установили контроль над несколькими районами в сельской местности Идлиба, а 28 ноября вошли в город Алеппо, достигнув центральных районов ближе к вечеру.

Пока остается неясно, что стало причиной передачи стратегических объектов YPG, однако наблюдатели отмечают, что такие действия могут быть связаны с попыткой режима удержаться в других ключевых точках региона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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