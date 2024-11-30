Госдепартамент США дал согласие на продажу Тайваню военного оборудования, включая радары и запчасти для истребителей F-16. Как сообщает Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), предполагаемая стоимость сделки составит 320 млн долларов. Конгресс США уже уведомлен об этом решении.

В DSCA подчеркнули, что поставки направлены на поддержание боеготовности тайваньских F-16, позволяя острову эффективнее противостоять современным угрозам. В ведомстве также заверили, что сделка не изменит военный баланс в регионе и не повлияет на обороноспособность США.

Дополнительно Тайваню будут предоставлены услуги связи в рамках системы IMSE на сумму 65 млн долларов. Контракт выполнит компания General Dynamics.

Вашингтон остается ключевым международным партнером Тайваня и основным поставщиком вооружений, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений. Сделка осуществляется через Офис экономического и культурного представительства Тайбэя в США (TECRO).

Эта сделка стала продолжением предыдущих крупных поставок. В октябре США утвердили поставку Тайваню вооружений на сумму 2 млрд долларов, включая передовую систему ПВО, ранее использовавшуюся Украиной для защиты от российских атак.

В ближайшее время президент Тайваня Лай Циндэ планирует визиты в штат Гавайи и на Гуам в рамках своего турне по странам Тихоокеанского региона.