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США вооружают Тайвань
Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню радаров и запчастей для истребителей F-16 на сумму 320 млн долларов
США вооружают Тайвань
Вашингтон остается основным поставщиком вооружений для Тайваня / Фото: Reuters
30 ноября 2024 г.

Госдепартамент США дал согласие на продажу Тайваню военного оборудования, включая радары и запчасти для истребителей F-16. Как сообщает Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), предполагаемая стоимость сделки составит 320 млн долларов. Конгресс США уже уведомлен об этом решении.

В DSCA подчеркнули, что поставки направлены на поддержание боеготовности тайваньских F-16, позволяя острову эффективнее противостоять современным угрозам. В ведомстве также заверили, что сделка не изменит военный баланс в регионе и не повлияет на обороноспособность США.

Дополнительно Тайваню будут предоставлены услуги связи в рамках системы IMSE на сумму 65 млн долларов. Контракт выполнит компания General Dynamics.

Вашингтон остается ключевым международным партнером Тайваня и основным поставщиком вооружений, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений. Сделка осуществляется через Офис экономического и культурного представительства Тайбэя в США (TECRO).

Эта сделка стала продолжением предыдущих крупных поставок. В октябре США утвердили поставку Тайваню вооружений на сумму 2 млрд долларов, включая передовую систему ПВО, ранее использовавшуюся Украиной для защиты от российских атак.

В ближайшее время президент Тайваня Лай Циндэ планирует визиты в штат Гавайи и на Гуам в рамках своего турне по странам Тихоокеанского региона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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