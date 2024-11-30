ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Кремль активизирует ядерную дубинку
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что рассматривается вопрос возобновления ядерных испытаний на фоне эскалации со стороны США
Кремль активизирует ядерную дубинку
Замглавы МИД России Сергей Рябков / Фото: AA
30 ноября 2024 г.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС сообщил, что вопрос возобновления ядерных испытаний обсуждается на фоне курса США, который российская сторона считает «эскалационным».

«Вопрос этот стоит. И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная. Она во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается», — отметил Рябков, добавив, что Москва делает все возможное, чтобы избежать катастрофического сценария обмена ядерными ударами. Однако он подчеркнул, что не все зависит от российской стороны.

«Ключевой вопрос — как себя будут вести наши противники, будут ли они и далее двигаться в направлении тех сценариев, которые описаны в военной доктрине РФ, в основах госполитики. Пока, к сожалению, движение идет именно в этом направлении. Надо смотреть правде в глаза и констатировать это, что мы и делаем», — сказал замминистра.

Он выразил надежду, что сигналы России будут восприняты на Западе не как пропаганда, а как «суровая реальность».

Рябков также прокомментировал удары американскими ракетами по территории России, подчеркнув, что Москва располагает всеми необходимыми средствами для противодействия.

«Испытания на прочность Россия пройдет в любом случае. А вот пройдут ли испытания на прочность наши противники, которые с упоением занимаются взвинчиванием ставок и игрой на их повышение, у меня большие сомнения», — заявил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us