Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС сообщил, что вопрос возобновления ядерных испытаний обсуждается на фоне курса США, который российская сторона считает «эскалационным».

«Вопрос этот стоит. И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная. Она во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается», — отметил Рябков, добавив, что Москва делает все возможное, чтобы избежать катастрофического сценария обмена ядерными ударами. Однако он подчеркнул, что не все зависит от российской стороны.

«Ключевой вопрос — как себя будут вести наши противники, будут ли они и далее двигаться в направлении тех сценариев, которые описаны в военной доктрине РФ, в основах госполитики. Пока, к сожалению, движение идет именно в этом направлении. Надо смотреть правде в глаза и констатировать это, что мы и делаем», — сказал замминистра.

Он выразил надежду, что сигналы России будут восприняты на Западе не как пропаганда, а как «суровая реальность».

Рябков также прокомментировал удары американскими ракетами по территории России, подчеркнув, что Москва располагает всеми необходимыми средствами для противодействия.

«Испытания на прочность Россия пройдет в любом случае. А вот пройдут ли испытания на прочность наши противники, которые с упоением занимаются взвинчиванием ставок и игрой на их повышение, у меня большие сомнения», — заявил он.