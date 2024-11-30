ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Ирак укрепляет рубежи
Ирак усилил меры безопасности на границе с Сирией
Ирак укрепляет рубежи
Ирак усилил меры безопасности на границе с Сирией / Фото: AA
30 ноября 2024 г.

Ирак усилил меры безопасности на границе с Сирией на фоне обострения конфликта в соседней стране. Командующий иракскими пограничными войсками генерал Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди сообщил информагентству INA, что войска полностью контролируют ситуацию на рубежах и исключают возможность их нарушения.

«Мы укрепили границу с Сирией хорошо подготовленными войсками», — заявил аль-Суайди, добавив, что безопасность остается под полным контролем.

Министр обороны Ирака Сабит Аббаси ранее подчеркнул готовность армии защищать границы и воздушное пространство страны от любых угроз.

Обострение в Сирии стало результатом наступления вооруженных сирийских группировок, противостоящих режиму Башара Асада. Впервые с 2020 года оппозиция сумела прорвать линии фронта и взять под контроль ключевые районы Алеппо, включая управление полиции, здание губернатора и историческую цитадель.

Сирийское военное командование официально признало поражение, заявив о «вынужденной передислокации войск». Оппозиция также заняла более 50 населенных пунктов в провинции Идлиб, ранее контролируемых силами Асада.

Российская и сирийская авиация нанесли удары по позициям оппозиции, однако наступление стало самым серьезным вызовом для Дамаска за последние годы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us