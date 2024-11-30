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Большая дипломатия на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел интенсивные дипломатические переговоры, обсудив ситуацию в Сирии, Газе и Ливане
Большая дипломатия на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / Others
30 ноября 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел интенсивные телефонные переговоры, направленные на обсуждение ключевых вопросов безопасности и урегулирования конфликтов.

С министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он обсудил развитие ситуации в Сирии, а также ход Астанинского процесса.

Во время беседы с премьер-министром Ливана Наджибом Микати обсуждались события в Сирии и текущая ситуация с режимом прекращения огня в Ливане.

Позже Фидан связался с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани. Темой переговоров стали усилия по достижению перемирия в Газе и вопросы, связанные с Сирией.

Также стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Турцию с визитом 2 декабря. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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