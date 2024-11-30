В Херсонской области Украины российские военные нанесли удар по автобусной остановке в поселке Антоновка. Областная прокуратура сообщает, что погибли мужчина и женщина. Еще один человек получил ранения.

Глава администрации региона Александр Прокудин заявил в субботу о последствиях другого обстрела, который произошел в Бериславском районе. По его словам, один человек погиб, а шесть человек получили ранения.

В сообщении Прокудина уточняется, что российские снаряды попали в жилые кварталы нескольких населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены 17 частных домов.

Позже Херсонская областная военная администрация сообщила об атаке на поселок Белозерка. Там пострадала 48-летняя женщина. Также российские дроны в третий раз за субботу атаковали Херсон. В результате удара ранения получили 52-летняя женщина и 49-летний мужчина.

В Донецкой области в субботу под обстрел попал город Мирноград. Глава областной администрации Вадим Филашкин в своем телеграм-канале сообщил, что погиб один человек. Три человека получили ранения. Мирноград находится всего в шести километрах от линии фронта.

Тем временем Министерство обороны России заявило, что подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по живой силе и технике украинской армии. По данным ведомства, удары были нанесены в Запорожской области, а также в населенных пунктах Молодежное и Никольское в Херсонской области.

Москва продолжает отрицать обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.