Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за насилие на акциях протеста против отмены евроинтеграции несут ответственность европейские политики и местная оппозиция. Об этом он сказал на брифинге, его слова приводят News Georgia и Interpressnews.

«Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на соответствующих европейских политиках и бюрократах, на местной агентуре, пятой колонне, которая представлена в виде четырех политических партий», — заявил Кобахидзе.

Он обвинил европейских политиков в попытке «украинизации» Грузии. По его словам, вопрос статуса кандидата в Евросоюз используется для «ослабления и поляризации общества».

«Радикалы и их зарубежные хозяева каждый раз пытаются выдумать новый повод для попытки накала ситуации и украинизации Грузии. Они еще не осознали, что в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством, с сильными институтами и, что самое главное, опытным и мудрым народом, стойкость которого непоколебима. В Грузии сценарий «майдана» не пройдет», — подчеркнул премьер.

Кобахидзе добавил, что полиция предотвратила «нападение на конституционный строй страны» в ночь на 30 ноября.

Протесты 28 и 29 ноября охватили Тбилиси и другие города. Митинги начались после заявления премьер-министра о том, что Грузия откладывает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.