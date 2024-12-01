1 декабря 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Израильский авиаудар в Газе забрал жизни трех иностранных волонтеров и 12 палестинцев
В результате израильского авиаудара в Хан-Юнусе погибли три волонтера американской организации World Central Kitchen (WCK) и по меньшей мере 12 палестинцев, которые ожидали раздачи гуманитарной помощи. #Палестина #Газа #ХанЮнус #авиаудар #Израиль #волонтеры #WCK #палестинцы
Израильский авиаудар в Газе забрал жизни трех иностранных волонтеров и 12 палестинцев / Others
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