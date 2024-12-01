Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес стран БРИКС, потребовав от них сохранить приверженность американскому доллару как резервной валюте. В противном случае он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на их товары.

«Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, ЗАКОНЧЕНА», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

«Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать какую-либо другую валюту для замены могущественного доллара США, — заявил он. — В противном случае они столкнутся со 100-процентными тарифами и должны будут попрощаться с продажами в прекрасную американскую экономику».

Это заявление прозвучало на фоне растущих дискуссий внутри БРИКС об отходе от доллара США, особенно активизировавшихся после введения масштабных экономических санкций против России в 2022 году. В настоящее время в состав БРИКС входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ.

Угроза в адрес БРИКС последовала вскоре после того, как Трамп анонсировал планы по введению 25-процентных тарифов на товары из Мексики и Канады, а также дополнительного 10-процентного тарифа на китайские товары в ответ на нелегальную миграцию и наркотрафик.

По данным южноафриканского министра иностранных дел Наледи Пандор, еще 34 страны выразили заинтересованность в присоединении к блоку. Однако эксперты отмечают, что создание единой валюты БРИКС маловероятно из-за существенных экономических и геополитических различий между странами-участницами.