Организация тюркских государств укрепляет сотрудничество в различных сферах

На 11-ом саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке страны-участницы подписали 16 документов разного рода, которые непосредственно повлияют на жителей этих стран. Об этом в эксклюзивном интервью TRT на русском рассказал заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан. Он также отметил, что тесное сотрудничество между странами происходит в 40 различных сферах. #ОТГ #ЦентральнаяАзия #партнерство #тюркскиестраны #сотрудничество #TRTнарусском #МерейМукажан #эксклюзив #интервью