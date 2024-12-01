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Организация тюркских государств укрепляет сотрудничество в различных сферах
На 11-ом саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке страны-участницы подписали 16 документов разного рода, которые непосредственно повлияют на жителей этих стран. Об этом в эксклюзивном интервью TRT на русском рассказал заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан. Он также отметил, что тесное сотрудничество между странами происходит в 40 различных сферах. #ОТГ #ЦентральнаяАзия #партнерство #тюркскиестраны #сотрудничество #TRTнарусском #МерейМукажан #эксклюзив #интервью
Организация тюркских государств укрепляет сотрудничество в различных сферах / Others
1 декабря 2024 г.
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