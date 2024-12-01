ПОЛИТИКА
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Эксперт рассказала о причинах дипломатического сближения стран Центральной Азии с Россией
Центральная Азия стала гораздо важнее для России на фоне западных санкций, заявила политолог-международник и исполнительный директор Crossroads Central Asia Айжан Шаршенова в эксклюзивном интервью TRT на русском. Она рассказала, что Россия оказывает давление на центральноазиатские страны, но лидеры этих государств не портят отношения с Кремлем и придерживаются политики «стратегического молчания». #Россия #ЦентральнаяАзия #политика #дипломатия #сотрудничество #TRTнарусском #АйжанШаршенова #эксклюзив #интервью
Эксперт рассказала о причинах дипломатического сближения стран Центральной Азии с Россией / Others
1 декабря 2024 г.
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