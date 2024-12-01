Бывший министр обороны Израиля осуждает политику правого правительства Нетаньяху

Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в интервью одному из израильских каналов осудил действия правого правительства Нетаньяху на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа, обвинив его в том, что оно ведет страну к «гибели». #Израиль #Палестина #Газа #министробороны #МошеЯалон #ЗападныйБерег