ПОЛИТИКА
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Бывший министр обороны Израиля осуждает политику правого правительства Нетаньяху
Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в интервью одному из израильских каналов осудил действия правого правительства Нетаньяху на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа, обвинив его в том, что оно ведет страну к «гибели». #Израиль #Палестина #Газа #министробороны #МошеЯалон #ЗападныйБерег
Бывший министр обороны Израиля осуждает политику правого правительства Нетаньяху / Others
1 декабря 2024 г.
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