США объявили о приостановке стратегического партнерства с Грузией. Это шаг последовал в качестве реакции на действия грузинских властей в ходе недавних протестов против отказа от переговоров с ЕС, сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер. В своем заявлении американский дипломат осудил «чрезмерное применение силы полицией», отметив, что грузинский народ «в подавляющем большинстве поддерживает интеграцию с Европой».

Стратегическое партнерство между Грузией и США было официально закреплено в 2009 году, когда стороны подписали Хартию о стратегическом партнерстве. Этот документ стал важной вехой в отношениях между двумя странами, которые активно развивались после Революции роз 2003 года.

Третья ночь протестов

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в центре Тбилиси вновь произошел разгон массовой акции протеста силами полиции и спецназа. По сообщениям СМИ, а также как свидетельствуют многочисленные видеоролики в соцсетях, в этот раз демонстрантов было существенно больше, чем в первые две ночи, а силовики по-прежнему применяли комбинации спецсредств — водометы, слезоточивый газ и световые вспышки.

Протестующие строили баррикады и разжигали костры у здания парламента. Кроме того, в ответ на действия спецназа и полиции некоторые протестующие использовали самодельные пиротехнические устройства, напоминавшие пулеметы. По сообщениям изданий Paper Kartuli, «Эхо Кавказа» и Tbilisi Life, в этот раз протестная акция длилась дольше — к 7 утра по местному времени в центре города все еще оставалось значительное количество людей.

Протесты начались 28 ноября после заявления премьер-министра Иракли Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении страны в ЕС до конца 2028 года. С тех пор демонстранты проводят акции по всей стране. По данным МВД, за две ночи протестов было задержано более 150 человек.

Отставки и тень двоевластия

Политический кризис в Грузии начал обостряться после того, как 26 октября ЦИК объявил победу правящей партии «Грузинская мечта», которую оппозиция и ее сторонники обвиняют в связях с РФ.

В субботу 30 ноября стало известно, что посол Грузии в США и экс-глава МИД Давид Залкалиани подал в отставку со своего поста. Он занимал эту должность с апреля 2022 года. В полдень воскресенья отставку подтвердил премьер-министр Кобахидзе. Кроме того ранее об отставках объявили послы Грузии в Болгарии, Нидерландах и Италии, а также несколько десятков других сотрудников дипломатического аппарата.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в оппозиции правящей партии, назвала парламент страны нелегитимным и заявила, что остается на своем посту после окончания срока полномочий в декабре. Ранее она охарактеризовала первое заседание парламента (прошедшее 25 ноября) как неконституционное, заметив, что по закону его должен был открыть действующий президент, а иное законом не предусмотрено. Зурабишвили также напомнила, что ее иск против ЦИК о фальсификации выборов находится на рассмотрении Конституционного суда, что также, по ее словам, ставит под сомнение законность дальнейшего функционирования парламента.

Премьер-министр Грузии исключил возможность новых выборов, заявив в воскресенье, что обвинения в фальсификациях бездоказательны. Он отметил, что полиция действует строго в рамках международных стандартов, а насилие якобы исходит от протестующих. Митинги последних дней Кобахидзе охарактеризовал как «начало конца либерального фашизма», цитирует его издание SOVA.