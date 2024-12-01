Самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий российской авиакомпании «Азимут», экстренно приземлился в аэропорту Минеральные Воды. Инцидент произошел утром 1 декабря во время рейса Минводы — Сочи. Командир принял решение вернуться вскоре после вылета из-за неисправности, связанной с топливным фильтром. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Это уже третий случай за неделю, связанный с неисправностями Superjet в авиапарке «Азимута». Так, 24 ноября лайнер, выполнявший рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск, совершил аварийную посадку в Красноярске из-за проблем с гидравликой шасси. Как сообщалось, никто из числа находившихся на судне не пострадал.

Еще один самолет этой модели загорелся после приземления в Анталье во время рейса из Сочи. Из-за возгорания двигателя пассажиры экстренно эвакуировались. На борту находилось 95 человек, пострадавших не было. Причиной инцидента назвали жесткую посадку из-за неблагоприятных погодных условий, хотя в качестве одной из версий рассматривается ошибка пилотов.

В июле аналогичная модель самолета потерпела крушение в Московской области во время перегоночного рейса — на борту находились только три члена экипажа, которые погибли. Причиной катастрофы назвали неисправность автомата углов атаки и сигнализации перегрузок (АУАСП).

На фоне санкций, введенных США и ЕС, поставки запчастей и обслуживание самолетов в России были прекращены. Особенно пострадало производство двигателей SaM146, которые разрабатывались совместно французской Safran Aircraft Engines и российской «ОДК-Сатурн».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над импортозамещенной версией самолета с отечественными двигателями ПД-8, однако их сертификация еще не завершена. Поставки этих двигателей для тестирования планируются на 2025 год.