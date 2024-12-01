Спецдокладчик ООН: Турция может стать местом для мирных переговоров РФ и Украины

Нужно установить какую-то базу для мирных переговоров между Украиной и Россией, потому что мы находимся на пороге Третьей мировой войны. Об этом в эксклюзивном интервью TRT на русском рассказала специальный докладчик ООН по правам человека в России Мариана Кацарова. Она считает, что Турция может стать местом для мирного диалога Киева и Москвы. #Турция #Россия #Украина #война #спецдокладчикООН #TRTнарусском #МарианаКацарова #эксклюзив #интервью #переговоры #эскалация #деэскалация