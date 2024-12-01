ТУРЦИЯ
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Министр Фидан созвонился с Энтони Блинкеном
Главы дипломатий Турции и США обсудили положение дел в Сирии и Газе, а также Южный Кавказ и Украину
Министр Фидан созвонился с Энтони Блинкеном
Фото: TRT Haber / Others
1 декабря 2024 г.

1 декабря министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе разговора стороны обсудили ряд ключевых вопросов, включая обострение в Сирии, ситуацию в Газе, а также события в Украине и Южном Кавказе, сообщает МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что Турция выступает против любых действий, способных усилить нестабильность в Сирии. Министр отметил, что Анкара поддерживает меры по снижению напряженности в регионе и считает необходимым завершение политического процесса между сирийскими властями и оппозицией для достижения мира и стабильности.

Он также заверил, что Турция никогда не допустит террористической активности, угрожающей ее национальной безопасности или сирийским мирным жителям.

В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке Фидан подчеркнул, что для обеспечения долгосрочного перемирия в Ливане Израиль должен выполнить взятые на себя обязательства. Также он заявил о необходимости немедленного установления режима прекращения огня в Газе и доставки гуманитарной помощи в регион.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с Украиной и Южным Кавказом. Детали этих обсуждений не раскрываются, однако в МИД отметили важность продолжения диалога по этим темам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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