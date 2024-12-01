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Россия бомбит Алеппо
Российские самолеты атаковали сирийский Алеппо — удар пришелся по университетской больнице, убив по меньшей мере 9 человек
Россия бомбит Алеппо
Алеппо, Сирия, 1 декабря 2024 года / Фото: Reuters / Others
1 декабря 2024 г.

Российские военные самолеты нанесли авиаудар по университетской больнице сирийского города Алеппо, сообщает корреспондент агентства «Анадолу» (АА) Ахмет Караахмет со ссылкой на местные источники.

По предварительным данным, в результате удара российских СУ-24 по больнице, расположенной в центре Алеппо, погибли девять человек, еще 10 получили ранения, сообщили местные источники АА.

Бои между силами режима Асада и антиправительственными вооруженными группами в западной части провинции Алеппо на севере Сирии начались 27 ноября.

Антиасадовские формирования стремительно продвинулись из западных районов города к его центру, захватив к 30 ноября большую его часть.

Тогда же в субботу повстанческие группы взяли под контроль город Хан-Шайхун, установив контроль над всей провинцией Идлиб, передает АА.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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