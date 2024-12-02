Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, который находился под угрозой осуждения по двум уголовным делам, связанным с нарушением правил хранения оружия и уклонением от уплаты налогов.

«Я издал указ о помиловании Хантера. С начала моего президентства я обещал не вмешиваться в работу Минюста, и сдержал это слово, несмотря на очевидную несправедливость и предвзятость в отношении моего сына», — заявил Байден.

По словам президента, судебное преследование Хантера носило политически мотивированный характер, вызванный его родством с главой государства и давлением со стороны оппонентов. Байден утверждает, что процесс был «сильно политизирован», что привело к судебным ошибкам. Он выразил надежду на понимание со стороны граждан, подчеркнув, что его решение продиктовано одновременно отцовскими и президентскими обязанностями.

В документе о помиловании уточняется, что Хантер Байден освобожден от ответственности за любые нарушения, совершенные им в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года.

Ранее президент публично заявлял, что не будет использовать свое право на помилование в отношении сына. Однако источники NBC News сообщали, что вопрос обсуждался с ближайшими советниками Байдена — в период избирательной кампании ему рекомендовали заявить о намерении воздержаться от вмешательства в судебные дела Хантера.

Хантер Байден ожидал судебных решений по двум делам. Первое касалось незаконного владения оружием: в 2018 году он приобрел револьвер, предоставив ложные сведения о своем состоянии здоровья, скрыв факт наркотической зависимости. Второе дело касалось неуплаты налогов за 2016–2019 годы, когда он накопил долг в размере $1,4 млн, но предпочел тратить средства на роскошный образ жизни. Несмотря на погашение долга и признание вины, Хантеру грозили длительные сроки лишения свободы — до 25 лет за эпизод с оружием и до 17 лет за налоговые преступления.

Дональд Трамп, который готовится вновь занять пост президента, назвал помилование «нарушением закона и злоупотреблением властью». При этом ранее он допускал, что в случае своей победы также может воспользоваться этим правом в отношении сына своего оппонента.