2 декабря 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Израильский авиаудар убил как минимум 7 палестинцев в лагере Нусейрат в Газе
Израильская авиация нанесла удар по лагерю Нусейрат в секторе Газа. Погибли как минимум семь человек, среди них — члены одной семьи. По информации местных источников, удар пришелся на здание, где проживали палестинцы. Тела погибших извлекают из-под завалов, спасательные работы продолжаются.
Израильский авиаудар убил как минимум 7 палестинцев в лагере Нусейрат в Газе / Others
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