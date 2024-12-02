Израильский авиаудар убил как минимум 7 палестинцев в лагере Нусейрат в Газе

Израильская авиация нанесла удар по лагерю Нусейрат в секторе Газа. Погибли как минимум семь человек, среди них — члены одной семьи. По информации местных источников, удар пришелся на здание, где проживали палестинцы. Тела погибших извлекают из-под завалов, спасательные работы продолжаются.