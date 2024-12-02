Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми оказался в центре скандала после заявления «в Газе нет журналистов», сделанного в среду на заседании парламента.

Отвечая на вопрос депутата-лейбориста Мэтью Патрика о ситуации с доставкой гуманитарной помощи в Газу, Лэмми заявил: «Как я уже говорил, сейчас происходит массовое мародерство. В Газе нет журналистов и таких политиков, как я, которые могли бы туда поехать, поэтому я не могу проверить, кто стоит за мародерством».

Это заявление вызвало волну возмущения в журналистском сообществе. По данным Комитета защиты журналистов, с начала военной операции Израиля в секторе Газа погибло не менее 192 палестинских журналистов.

За последний год в ходе конфликта погибло больше журналистов, чем в любом другом военном конфликте за последние три десятилетия.

При этом, вопреки словам Лэмми о невозможности установить виновных в мародерстве из-за «отсутствия журналистов», как репортеры, так и ООН подтвердили, что банды грабят гуманитарную помощь под «защитой» израильских военных.