Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир продвигает идею «‎‎зачистки» Газы от палестинцев для дальнейшей израильской оккупации. 1 декабря радикальный политик заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху проявляет «некоторую открытость» к идее выслать всех палестинцев из Газы. Бен-Гвир свою идею называет «поощрение миграции‎»‎, однако на деле его план — классическая этническая чистка, расцениваемая как военное преступление.

«Я активно работаю с премьер-министром над продвижением идеи поощрять миграцию из Газы и начинаю замечать определенную открытость в этом вопросе. Единственные времена, когда мы побеждали наших врагов, были тогда, когда мы забирали у них территории, но я также хочу способствовать эмиграции [палестинцев из Газы]», — подчеркнул Бен-Гвир.

Его заявление прозвучало на фоне нарастающих разногласий в правительстве Нетаньяху по поводу сделки с ХАМАС. Бен-Гвир пригрозил вывести свою партию «Оцма Йегудит» из правящей коалиции, если Нетаньяху заключит сделку по прекращению огня в Газе.

Министр финансов Бецалель Смотрич поддержал позицию Бен-Гвира, предложив, что Газу должна покинуть как минимум половина из 2,2 млн населения сектора. Израиль должен «поощрять их отъезд» в течение следующих двух лет, подчеркнул Смотрич. Оба радикальных министра призвали усилить боевые действия и заселить Газу израильтянами, несмотря на заверения Нетаньяху, что такие планы не стоят на повестке.

Бывший министр обороны Моше Яалон 1 декабря обвинил правительство в стремлении к этнической чистке в Газе и предупредил, что подобная политика может привести к «разрушению» Израиля.

21 ноября Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе. Международный суд ООН также рассматривает иск о геноциде против Израиля. Позиция Бен-Гвира добавляет еще больше аргументов в пользу того, что Тель-Авив намеренно проводит геноцид палестинского населения в Газе.