Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман 1 декабря обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке, коснувшись широкого круга тем — от продолжающейся израильской агрессии в Газе до обстановки вокруг Алеппо.

Встреча прошла на фоне роста напряженности в Сирии, где оппозиция активно освобождает районы на северо-востоке страны, контролируемые режимом Асада. К 1 декабря силы оппозиции установили полный контроль над провинцией Идлиб и взяли аэропорт Алеппо.

Обсуждения двух лидеров по ситуации в Сирии прошли за закрытыми дверями, потому подробности встречи неизвестны. Саудовская Аравия в мае 2023 года инициировала возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), а ОАЭ активно начали инвестировать в Дамаск.

Два государства Персидского залива также подчеркнули «необходимость согласованных усилий для поддержания региональной стабильности и предотвращения скатывания региона в новые кризисы, которые могут поставить под угрозу его безопасность», уточняет SPA.

1 декабря глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил последние события в Сирии со своим коллегой из Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Переговоры состоялись после того, как Сирийская национальная армия (СНА) в воскресенье получила полный контроль над центральным районом Тель-Рифат в ходе операции «Рассвет свободы», начатой против террористической группировки PKK/YPG в Сирии.

Армия также освободила деревню Хирбил к востоку от района и продвигается в других районах на периферии.

Тель-Рифат, расположенный в 18 км от турецкой границы, находился под оккупацией террористов PKK/YPG в течение 8 лет.

С началом операции «Рассвет свободы» СНА ликвидировала контроль PKK/YPG в районе и помешала созданию террористического коридора. Тем временем оппозиционные силы освободили район Сафира к юго-востоку от Алеппо, ранее удерживаемый режимом Асада.