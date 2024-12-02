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Шольц приехал в Киев с сюрпризом
Канцлер Германии, чье правительство штормит от кризиса доверия, совершает внезапный визит в Украину — впервые за 2,5 года
Шольц приехал в Киев с сюрпризом
Фото: AP / Others
2 декабря 2024 г.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот визит стал первым с июня 2022 года, когда он посещал Украину вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Шольц анонсировал предоставление Украине дополнительной военной помощи на сумму €650 млн, которая будет направлена в декабре. Он подчеркнул, что Германия остается крупнейшим европейским донором Украины и действует в соответствии с заявленными обязательствами.

С начала полномасштабного конфликта Германия предоставила Украине значительную помощь, включая системы ПВО IRIS-T, гаубицы PzH 2000, танки Leopard 2 и БМП Marder, а также финансовую поддержку для восстановления инфраструктуры. Общий объем помощи к маю 2024 года составил €28 млрд.

Планы правительства ФРГ сократить помощь Украине с 2025 года почти вдвое вызвали разногласия внутри коалиции. Эти споры обострились после увольнения министра финансов Кристиана Линднера, что привело к выходу его партии из правительства и потере парламентского большинства. Шольц намерен в декабре поставить вопрос о доверии к своему кабинету, а при его провале досрочные выборы могут состояться уже в феврале 2025 года.

В прошлом месяце Зеленский раскритиковал Шольца за подрыв усилий по изоляции российского лидера Владимира Путина после того, как они впервые за почти два года поговорили по телефону.

Шольц и Зеленский намерены выступить перед журналистами на совместной пресс-конференции в понедельник.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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