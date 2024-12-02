Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с важными заявлениями относительно событий в Сирии на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

«Последние события в очередной раз показывают, что Дамаску необходимо достичь примирения со своим народом и законной оппозицией. На данном этапе было бы неверно объяснять ситуацию в Сирии каким-либо внешним вмешательством», — заявил Фидан.

Министр подчеркнул, что Турция внимательно следит за развитием событий в Сирии и не допустит, чтобы террористы воспользовались нестабильностью в регионе. По его словам, проблемы существуют уже 13 лет, поскольку режим Асада не шел на политическое решение.

«Мы не хотим продолжения гражданской войны, разрушения городов бомбардировками и перемещения людей. Важно, чтобы люди вернулись в свои дома, чтобы поток беженцев развернулся вспять. Важно не дать террористическим организациям получить новые возможности. Также важно открыть каналы диалога с режимом», — отметил глава турецкого МИД.

Фидан сообщил, что за последние 48 часов провел переговоры с коллегами по сирийскому вопросу и в ближайшее время планируется возобновление астанинского процесса. Он подчеркнул важность откровенного диалога между Турцией и Ираном по сирийскому вопросу, назвав это «жизненно важным для Сирии».