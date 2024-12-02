Решение о возможных территориальных уступках России в обмен на завершение конфликта остается за Украиной, Вашингтон не будет давить на Киев по этому вопросу, заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. В интервью телеканалу ABC он подчеркнул: важно, чтобы Киев сам определял судьбу Украины, а не принимал решения под давлением внешних сил, в том числе США.

«‎‎Главное, с моей точки зрения, — это то, чтобы Украина сама решала свою судьбу, а не имела ее навязанной извне», — отметил Салливан. Он добавил, что вопросы, связанные с территорией и безопасностью, должен решать лично президент Украины Владимир Зеленский, так как в конечном итоге речь идет о судьбе его страны.

Салливан также отметил, что Киев понимает — конфликт, вероятно, закончится через переговоры, а не продолжение боев.

«В 2024 году мы активно сотрудничали с президентом Зеленским и его командой, разрабатывая возможные формы переговоров. Важно было предоставить Украине все необходимые инструменты, чтобы она могла сесть за стол переговоров и добиться желаемого результата‎»‎, — подчеркнул политик.

29 ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что «‎горячая фаза‎» конфликта может быть завершена, если территории, находящиеся под контролем Киева, окажутся «‎под зонтом НАТО‎». Это было его первое заявление с февраля 2022 года, в котором он выразил готовность закончить конфликт без возврата утраченных территорий. «‎Зонт НАТО»‎ предполагает, в первую очередь, защиту воздушного пространства Украины силами западных союзников. Однако пока в альянсе отвергают такую возможность, опасаясь прямой конфронтации с Россией.

Между тем, в рядах украинской армии начинают проявляться пораженческие настроения, пишет Economist. Опрошенные изданием солдаты признались, что устали от войны и готовы согласиться на территориальные уступки в пользу России ради мира. Журнал отмечает: моральное состояние на фронте ухудшается, и ряд бойцов считает, что единственный выход — это прекращение огня за счет уступок восточных регионов.

Опрос Киевского международного института социологии в июле показал, что 32% украинцев согласны на территориальные уступки для быстрого завершения войны. Однако 55% против каких-либо уступок, что подчеркивает раскол в обществе по вопросу о будущем Украины.