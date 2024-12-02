В Западной Польше, недалеко от города Пневы на границе с Германией, произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба». Это основной маршрут для поставок нефти из России и Казахстана в Германию.

Утечку обнаружили на поле рядом с автозаправочной станцией, где ощущался сильный запах газа. Район оцепили из-за угрозы взрыва или возгорания. Власти Польши ограничили движение в этом районе и активизировали экстренные службы.

Оператор трубопровода, компания PERN, остановила работу одной из насосных станций в качестве меры предосторожности. Восточный участок трубопровода уже отключен, работы по отключению западного продолжаются. На месте работают химические бригады и пожарные.

Власти заверяют, что угрозы населению нет. Однако PERN пока не уточнила масштабы потерь и возможное влияние на поставки нефти.

К утру 2 декабря компания заявила, что утечка нефти на западной ветке «Дружбы» не отразится на поставках, так как нефть продолжает транспортироваться через второй участок. Его мощности полностью покрывают потребности клиентов. Причины инцидента пока неизвестны, их расследует внутренняя комиссия компании и полиция Польши. Правоохранители не исключают, что причиной утечки мог быть саботаж — как и в случае с подрывом «Северного потока».

Работы по замене поврежденного участка трубопровода уже начались и не повлияют на поставки нефти западным соседям Польши, заверили в PERN.

«Дружба» остается главным нефтепроводом не только для России, но и для Казахстана. Система считается ключевой для поставок нефти в Европу и использует северную ветку для транспортировки казахстанской нефти в Германию. Это играет важную роль в усилиях ФРГ по сокращению зависимости от российского сырья.

Ранее, в мае, операторы трубопроводов Польши и России достигли соглашения о продолжении поставок казахстанской нефти в Германию через «Дружбу», что позволило избежать возможного сбоя в июне. Польша настояла на замене российских компаний, обслуживающих измерительные приборы, на подрядчиков из Словакии, чтобы не нарушать санкции.