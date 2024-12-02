Конец российско-украинской войны без временных территориальных уступок Киева маловероятен. Такое мнение высказал бывший глава НАТО Йенс Столтенберг. Он уточнил, что временный отказ от контроля над оккупированными Москвой территориями вовсе не означает отказа от претензий на них.

«Хотя прекращение огня и означает, что Россия продолжает удерживать захваченные территории, это не значит, что Украина должна отказаться от них навсегда», — цитирует его слова немецкая газета Spiegel.

Столтенберг отметил, что для компенсации таких уступок Киев должен получить прочные гарантии безопасности, включая перспективы членства в НАТО или иные меры, которые укрепят защиту страны.

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News признал, что в настоящий момент у ВСУ недостаточно ресурсов для полного освобождения оккупированных территорий. «Нашей армии не хватает сил для этого. Это правда. Мы действительно должны найти дипломатическое решение», — заявил украинский лидер.

На прошлой неделе Зеленский также говорил, что для завершения активной фазы конфликта необходимо вступление Украины в НАТО в существующих границах, а возвращение утраченных территорий должно осуществляться за столом переговоров. Президент также подчеркивал важность усиления украинских вооруженных сил для потенциального сдерживания российской агрессии в будущем.